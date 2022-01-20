‘‘Havana Sendromunun Dış Kaynağına Dair Kanıt Yok’’

Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA), dünya genelinde Amerikalı diplomatların ve istihbarat yetkililerinin yıllardır yaşadığı anormal sağlık olaylarının çoğuna Rusya veya diğer yabancı aktörlerin neden olma olasılığının düşük olduğu sonucuna vardı.

Bir CIA yetkilisi ‘‘Havana Sendromu’’ adı verilen sağlık olaylarıyla ilgili hazırlanan ara raporun sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, bin vakanın çoğunun daha önce tanı konulmamış olan hastalıklar, tıbbi koşullar, çevresel ve teknik faktörlerle mantıklı şekilde açıklanabileceğini belirtti.

Yetkili, ‘‘Şu ana kadar bu olayların hiçbirinde bir devlet aktörünün katkısı olduğuna dair delil bulunmadı’’ dedi; ancak bulguların yetkililerin gerçek deneyimlerini paylaştıkları ve gerçek semptomlar yaşadıkları konusunda şüpheye neden olmadığını da söyledi.

Açıklanamayan 20 vaka hala soruşturuluyor

Adının verilmemesi koşuluyla konuşan CIA yetkilisi 20 kadar açıklanamayan vakayı, herhangi bir ülkenin rolü olup olmadığı konusunda ipucuna ulaşma umuduyla, soruşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

Yetkili bu vakalarda yabancı aktörlerin rol oynamış olabileceği olasılığını tamamen elemediklerini de ekledi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD yönetiminin konuyu soruşturmaya devam edeceği sözünü verdi.

Berlin’de Rusya ve Ukrayna konusunda bir dizi temasta bulunan Blinken, ‘‘Konunun temeline inmek için her taşın altına bakacağız’’ dedi.

İlk olarak 2016 yılında Küba’nın başkenti Havana’daki ABD yetkilileri arasında görülen ve nedeni anlaşılamayan semptomlar denizaşırı ülkelerdeki Amerikalı diplomatları, yetkilileri ve aile üyelerini etkilemişti. Semptomlar arasında migren benzeri baş ağrıları, mide bulantısı, hafıza kaybı ve baş dönmesi yer alıyor.

Blinken, ‘‘Ne olduğunu, nedenini ve kimin sorumlu olabileceğini anlamak için tüm kaynaklarımızla elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Dışişleri Bakanlığı’nın henüz tam olarak aydınlatılamayan hastalıktan etkilenenlerin gerekli sağlık hizmetlerini aldığından emin olmak için çalışmaya devam edeceğini de ekledi.

CIA Başkanı William Burns de benzer bir açıklama yaptı. Burns, ‘‘Bir dizi ara sonuca varmış olsak da henüz işimiz bitmedi. Bu olayları soruşturma görevimize ve ihtiyacı olanlara birinci sınıf sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.

