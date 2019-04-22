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Havaş, 23 Nisan'ı çalışanlarının çocuklarıyla kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

Antalya, Gaziantep, Kayseri, Dalaman, Sivas, Elazığ ve Trabzon havalimanlarındaki Havaş istasyonlarında düzenlenen şenliğe, 6 ila 13 yaşlarındaki 400'e yakın çocuk katıldı

İSTANBUL (AA) - Havaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği ve gelenekselleşen Havaş Çocuk Şenlikleri'nde çalışanlarının çocuklarını ağırladı.

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 23 Nisan dolayısıyla Antalya, Gaziantep, Kayseri, Dalaman, Sivas, Elazığ ve Trabzon havalimanlarında bulunan istasyonlarında düzenlediği Havaş Çocuk Şenlikleri, çalışanların çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Anne ve babalarının mesleklerini yakından tanıyabilmeleri amacıyla apronda düzenlenen Havaş Çocuk Şenlikleri'ne, 6 ila 13 yaşlarındaki 400'e yakın çocuk katıldı.

Şenliklerde çocuklar aileleri ile apron turu yaparak yer hizmetleri araçlarını ve uçakları yakından gördü. Turun ardından palyaço ve animatörler tarafından karşılanan çocuklar, düzenlenen yarışmalarda keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklar, etkinlik sonunda çeşitli hediyelerle uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çalışanları ve çocuklarıyla kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Havaş Çocuk Şenlikleri'ni her yıl farklı istasyonlarda düzenlediklerini aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Havaş Çocuk Şenlikleri ile geleceğimiz olan çocuklarımızın ailelerinin mesleklerini yakından tanıyabilmelerini ve bu anlamlı günün coşkusunu yaşayabilmelerini amaçlıyoruz. Bu yıl da Antalya'dan Trabzon Havalimanı'na kadar farklı kentlerdeki istasyonlarımızda, çocuklarımıza keyifli etkinliklerle unutamayacakları bir gün hediye ettiğimize inanıyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum."

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23 Nisan Havaş

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