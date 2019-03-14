Havaş Saudi Airshow’da yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Yer hizmetleri sektörünün uluslararası markalarından Havaş, Suudi Arabistan’da bu yıl ilk kez düzenlenen ve sektörün yoğun ilgi gösterdiği Saudi International Airshow’da yer aldı.

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kuruluşunun 86’ncı yılını kutlayan ve bir Turquality markası olarak küresel pazardaki büyümesini sürdüren Havaş, Suudi Arabistan’da bu yıl ilki gerçekleştirilen Saudi International Airshow’a katıldı.

Medine Havalimanı’nda, Royal Jordanian Havayolları, Tunis Air, Air Arabia, Pegasus, Sun Express, Gulf Air, Jazeera Airways, Atlasglobal, Tailwind gibi çok sayıda havayoluna yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri de dahil olmak üzere tam kapsamlı yer hizmetleri sunan Havaş, airshow kapsamında ziyaretçilerine yolcu ve operasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetlerini tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, şunları kaydetti:

“Havaş olarak faaliyetimizin bulunduğu Suudi Arabistan’da sektörden paydaşları bir araya getiren ve yeni iş birlikleriyle sinerjinin artmasını sağlayacak bu organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduk. Bu yıl ilk kez kapılarını açan Saudi International Airshow’un düzenlenmesi hac ve umre turizminin de katkılarıyla yüksek potansiyele sahip Orta Doğu sivil havacılığının hızlı gelişiminin de bir göstergesidir. Medine Havalimanı’nda iştirakimiz Havaş Saudi Arabia ile 2014 yılından beri operasyonlarımızı sürdürüyoruz.