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Havaya ateş açan baba oğlunu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çeyiz alma merasimi sırasında tabancayla havaya ateş açan babanın kazayla vurduğu oğlu hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da çeyiz alma merasimi sırasında tabancayla havaya ateş açan babanın kazayla vurduğu oğlu hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, su tesisatçısı İsa Bağış (39) ailesiyle merkez Eyyübiye ilçesindeki Şıh Mahsut Mahallesi'nde düzenlenen bir yakınının düğününe katıldı.

Bağış, çeyiz alma merasimi sırasında ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş etti. Tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalışırken ateş alan tabancadan çıkan ve Bağış'ın elini yaralayan mermi sekerek, İsa Bağış'ın 17 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın göğsüne isabet etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümüne neden olan baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

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