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  4. Havaya ateş açıp kendini odaya kilitledi, ikna olmayınca özel harekat devreye girdi

Havaya ateş açıp kendini odaya kilitledi, ikna olmayınca özel harekat devreye girdi

21.01.2021 22:59 | Son Güncelleme:
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Adana’da tabancayı başına dayayarak intihara kalkışan şahıs havaya ateş açtı.

Adana’da tabancayı başına dayayarak intihara kalkışan şahıs havaya ateş açtı. Polislerin ikna çabalarını umursamayan kişi kendini kilitlediği odada tekrar silahını ateşleyince özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olan M.Ç. (34), evinde bulundurduğu tabancayı alarak oturduğu yerin dam kısmına çıktı. M.Ç.’nin tabancayı başına dayadığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç.’yi ikna etmeye çalıştı. Ancak M.Ç. polisleri umursamayarak bu sefer havaya ateş açmaya başladı. M.Ç. havaya ateş açtıktan sonra damdan evin içerisine girip kendini odasına kilitledi.

Özel harekat kapıyı kırıp şahsı etkisiz hale getirdi
Bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Özel harekat timleri, evin içerisine girerek önce M.Ç. ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı. Şahsı tekrar oda içerisinde silahı ateşledi. Bunun üzerine özel harekat timleri içeri baskın düzenleyerek elinde tabanca olan M.Ç.’yi etkisiz hale getirdi. Yakalanan M.Ç. polis merkezine götürüldü.

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