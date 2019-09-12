Havaya ateş açtı, polisi görünce intihar girişiminde bulundu

Konya’da bir kişi, evinin balkonundan havaya ateş açması sonrası ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine tüfeğini vermemek için tüfeği boğazına dayadı. Şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Keykubat Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın üçüncü katında oturan H.K., evlerinin balkonundan kendine ait pompalı tabir edilen av tüfeği ile havaya rastgele ateş açtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin geldiğini fark eden H.K, polis ekiplerine teslim olmamak için yanında bulunan tüfeği kendi boğazına yaslayarak ekiplerin uzaklaşmasını istedi. Bu durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sokak üzerindeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve müzakereci, şahsın yanına çıkarak konuşmaya başladı. Yaklaşık 30 dakikalık bir ikna çabasının ardından H.K. ikna edilirken baygınlık geçirdi. H.K, aşağıya indirildi ve ambulansa alındı. Kendine tüfek doğrultan şahsın etkisiz hale getirilmesinin ardından trafiğe kapatılan sokak tekrar açıldı. H.K. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



