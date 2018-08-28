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Havaya ateş açtı, tabancalarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 23:57 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, tabancayla havaya ateş açan Atalay A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Havaya ateş açtı, tabancalarla yakalandı

Ahmet KORKMAZ/TUT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, tabancayla havaya ateş açan Atalay A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakça mevkiinde bir kişinin gece geç saatlerde tabancayla havaya ateş açması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla tabancayla ateş açan kişinin Atalay A. olduğunu belirledi. Atalay A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Üst aramasında 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 19 kurşun ele geçirilen Atalay A., emniyete götürüldü.

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