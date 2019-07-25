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Havaya ateş eden muhtar görevden uzaklaştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 14:44 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde rastgele havaya ateş açan muhtar, Kahramanmaraş Valiliği tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Havaya ateş eden muhtar görevden uzaklaştırıldı

Kadir GÜNEŞ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde rastgele havaya ateş açan muhtar, Kahramanmaraş Valiliği tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada muhtarın ismi ve mahallesi açıklanmazken, muhtar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Elbistan ilçesinde meskûn mahalde bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi havaya ateş edenlerden biri olan mahalle muhtarı hakkında Bakanlığımızın 25 Haizran 2019 tarihli ve 11161 sayılı genelgesi kapsamında soruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırılmıştır."

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