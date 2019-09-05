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Havaya ateş edince balkonda uyuyan çocuk ölen sanığa müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

İzmir’de boşandığı eşiyle tartışırken havaya ateş eden ve balkonda uyuyan 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sanık, müebbet ve 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.İzmir’in Konak ilçesi Hilal Mahallesi’nde 2016 yılında meydana gelen olayda, iddialara göre korsan taksicilik yapan Eşref Nekiz, 3 yıl önce boşandığı Gönül A.

İzmir’de boşandığı eşiyle tartışırken havaya ateş eden ve balkonda uyuyan 11 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sanık, müebbet ve 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir’in Konak ilçesi Hilal Mahallesi’nde 2016 yılında meydana gelen olayda, iddialara göre korsan taksicilik yapan Eşref Nekiz, 3 yıl önce boşandığı Gönül A. ile birlikte yaşamaya devam etti. Yaşanan tartışmadan dolayı 3 gün eve gitmeyen Nekiz, olay sabahı binanın önüne geldi ve ikili tartışmaya başladı. Tartışmaya kadının üst katında yaşayan yakınları da dahil olurken, Gönül A. eve girerek balkona çıktı. Aracından tabancasını alan Nekiz, havaya doğru ateş etti. Ancak tabancadan çıkan kurşunlardan biri Gönül A.’nın evinin üst katındaki balkonda uyuyan teyzesinin kızı Duru Öğtem’in (11) başına isabet etti. Ağır yaralanan küçük kız, ambulansla kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Eşref Nekiz, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

“Ayağım tökezlediği için hedef alarak ateş etmedim”
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan Eşref Nekiz, son savunmasında olayın kaza olduğunu iddia ederek, “Sokakta tartıştıktan sonra eski eşim eve çıktı. Balkondan bana küfür etmeye başladı. Bu sırada üst balkonda birinin olduğunu bilmiyordum. Eşimle tartışırken tabancayla havaya ateş ettim. Ayağım tökezlediği için hedef alarak ateş etmedim. Ateş ettiğim mermi bir şekilde gidip Duru’ya isabet etmiş” dedi.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Eşref Nekiz’e “kasten öldürme” suçundan müebbet, “ruhsatsız silah kullanma” ve “silahlı tehdit” suçlarından da 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezası verdi.

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