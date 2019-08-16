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Havaya ateş edince cephaneliği ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde rastgele havaya ateş eden kişinin evinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

Havaya ateş edince cephaneliği ortaya çıktı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde rastgele havaya ateş eden kişinin evinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bir apartmandan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine ekipler, tespit edilen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kilerde 2 pompalı tüfek ve Baretta marka 7.65 tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan polis, havaya ateş açan E.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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