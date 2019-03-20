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Havaya tüfekle ateş açan kadın yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 00:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elindeki av tüfeği ile havaya rast gele ateş açan F.K.

Havaya tüfekle ateş açan kadın yakalandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde elindeki av tüfeği ile havaya rast gele ateş açan F.K. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay gece saatlerinde Adıyaman Bulvarı’nda meydana geldi. Bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgeye gelerek incelemeye başladı. Ekipler havaya ateş edenin F.K. isimli kadın olduğunu belirledi. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen F.K. polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Çevrede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Havaya tüfekle ateş açan kadın yakalandıHavaya tüfekle ateş açan kadın yakalandıHavaya tüfekle ateş açan kadın yakalandıHavaya tüfekle ateş açan kadın yakalandı

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