Havayı kirleten araçlar Londra'nın merkezine ücretle girecek

Motosikletlerde Euro 3, benzinli araçlarda Euro 4, dizel araçlarda Euro 6 standartlarını karşılamayanlar ULEZ çerçevesinde aynı ücreti öderken, Euro 6 standardını karşılamayan otobüsler ile kamyonlar kent merkezine girmek için günlük 100 sterlin ödeyecek.

Uygulamaya göre belirlenen emisyon standartlarına uymayan araçlar kentin Westminster ve City bölgelerini kapsayan merkezine girişte günlük 12,5 sterlin (yaklaşık 90 TL) ödeyecek. Londra’da özel araçlar halihazırda hafta içi 07.00 ila 18.00 saatlerinde kent merkezine girerken 11,5 sterlin trafik ücreti de ödüyor.

LONDRA (AA) - Londra’nın merkezine günde 40 bin daha az aracın girmesini sağlayacak “Ultra Düşük Emisyon Alanı” (ULEZ) uygulaması yürürlüğe girdi.

ULEZ kurallarını ihlal eden araçlar 160 sterlin ceza kesilmesi öngörülüyor.

Günde 40 bin aracın kent merkezine girmesini önlemesi beklenen ULEZ uygulamasının, 2021’de kenti kuşatan kuzey ve güney çevre yollarına kadar genişletileceği bildirildi.

Londra Belediyesi, ULEZ uygulaması ile kentteki zehirli emisyonu 2 yıl içinde yüzde 45 azaltmayı hedefliyor.

Belediye verilerine göre kentteki araçların halihazırda yüzde 60’ı belirlenen emisyon standartlarını karşıladığı için yeni ücretten etkilenmeyecek.

Bununla birlikte yeni uygulamanın getirdiği ek maliyetin kentteki küçük esnafı olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

2015 öncesi dizel araçların ücret ödeyecek araçlar kapsamına alınması da hükümetin daha önce alımını teşvik ettiği bu araçların sahiplerini kaygılandırıyor.

