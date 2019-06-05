Havayolları neden her yıl 25 milyon valiz kaybediyor?

Delta yöneticisi Gareth Joyce, "Her yıl taşıdığımızın 150 milyon valize bu çiplerden yerleştiriyoruz" diyor.

Bu sayede bir merkezi kontrol ünitesinden kayıp valizler daha kolay tespit edilebiliyor.

Örneğin ABD'li Delta Havayolları valizlerin üstüne koyduğu barkodlara bir de RFID (radyo frekansı kimliği) çipi yerleştiriyor. Bu sayede havalimanındaki bagaj kemerleri üzerlerinden geçen valizi otomatik olarak tarıyor ve tanıyor.

Sita'ya göre bagaj takibi teknolojilerine yapılan yatırımlar karşılığını veriyor.

Küresel bagaj kontrolü için teknoloji sağlayıcılığı yapan Sita adlı şirket, 2007'de 46,9 milyon olan kayıp bagaj sayısının geçen yıl 24,8 milyona indiğini söylüyor.

En son teknolojileri kullanan havacılık endüstrisi valiz konusunda neden bu kadar geri kalmış?

Her yıl milyonlarca yolcu bu hissi yaşıyor. Peki valizler neden kayboluyor?

Diğer yolcular valizlerini alıp gittikten sonra bagaj bandında eli boş bir şekilde beklemek en yıkıcı hislerden biridir.

Delta bu sayede valizlerin yüzde 99,9'unu kusursuz bir şekilde taşıdığını söylüyor.

RFID çiplerini kullanan veya bagaj taşıyan çalışanlarına mobil barkod okuyucuları kullandıran başka şirketler de var.

Öyleyse her yıl 25 milyon valiz neden hâlâ kaybolmaya devam ediyor?

Sita'ya göre kaybolan bagajların yarısı, aktarma uçuşlarındaki sorunlar nedeniyle kayboluyor.

İlk uçağın gecikmesi nedeniyle bagajlar ikinci uçağa yetiştirilemeyebiliyor.

Valizlerin önemli bir kısmı da yolcuların veya bagaj taşıyıcılarının yanlış valizleri alması nedeniyle kayboluyor.

Bagajların kaybolmasına etki eden bir diğer faktör de bagaj taşıma sisteminin karmaşıklığı olabilir. Bazı havalimanlarında havayollarının kendi çalışanları valiz taşırken bazılarında da birden fazla havayoluna çalışan taşeronlar bu işi üstleniyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 1989'dan beri kayıp valizler üzerine veri topluyor.

Barkod sistemi 1950'lerden beri var olsa da bazı küçük havalimanlarında barkodların düzenli bir şekilde taranmadığı da oluyor.