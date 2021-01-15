Havayollarından Biden’ın Maske Zorunluluğuna Destek

ABD’nin önde gelen havayolu şirketlerini temsil eden bir grup, 20 Ocak’ta başkanlığı Donald Trump’tan devralacak Joe Biden’ın getirmeyi planladığı ‘‘tüm yolculara maske zorunluluğu’’ uygulamasına destek verdi, ancak uygulamada esneklik istedi.

Airlines for America; American, Delta, United ve diğer önemli havayolu şirketlerini temsil ediyor.

Grup tarafından Biden’a yazılan mektupta, havayollarının mevcut politika ve uygulamalarını korumalarına izin vermesi istendi. Bu şekilde uçuş sırasında meydana gelebilecek anlaşmazlıkların önlenmesinin ve uçuş devam ettiği sırada yerde işlem yapılması için destek sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Mektupta havayollarının salgın döneminde çeşitli kurallar uyguladığı ve bunlara uymayan yolcuların uçuşlara alınmadığı kaydedildi.

Bugüne kadar binlerce yolcuya salgın nedeniyle konulan kurallara uymadıkları gerekçesiyle uçuş yasağı uygulandığı belirtilen mektupta havayollarına da yasal yükümlülükler getirilmesinin umulduğu belirtildi.

Başkan Trump ise salgın sırasında havayolu, tren ve toplu taşıma yolcularıyla çalışanlarının maske takmasını yasal zorunluluk haline getirmeye karşı.