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Havayollarından Biden’ın Maske Zorunluluğuna Destek

15.01.2021 00:05 | Son Güncelleme:
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Havayollarından Biden’ın Maske Zorunluluğuna Destek

ABD’nin önde gelen havayolu şirketlerini temsil eden bir grup, 20 Ocak’ta başkanlığı Donald Trump’tan devralacak Joe Biden’ın getirmeyi planladığı ‘‘tüm yolculara maske zorunluluğu’’ uygulamasına destek verdi, ancak uygulamada esneklik istedi

ABD’nin önde gelen havayolu şirketlerini temsil eden bir grup, 20 Ocak’ta başkanlığı Donald Trump’tan devralacak Joe Biden’ın getirmeyi planladığı ‘‘tüm yolculara maske zorunluluğu’’ uygulamasına destek verdi, ancak uygulamada esneklik istedi.

Airlines for America; American, Delta, United ve diğer önemli havayolu şirketlerini temsil ediyor.

Grup tarafından Biden’a yazılan mektupta, havayollarının mevcut politika ve uygulamalarını korumalarına izin vermesi istendi. Bu şekilde uçuş sırasında meydana gelebilecek anlaşmazlıkların önlenmesinin ve uçuş devam ettiği sırada yerde işlem yapılması için destek sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Mektupta havayollarının salgın döneminde çeşitli kurallar uyguladığı ve bunlara uymayan yolcuların uçuşlara alınmadığı kaydedildi.

Bugüne kadar binlerce yolcuya salgın nedeniyle konulan kurallara uymadıkları gerekçesiyle uçuş yasağı uygulandığı belirtilen mektupta havayollarına da yasal yükümlülükler getirilmesinin umulduğu belirtildi.

Başkan Trump ise salgın sırasında havayolu, tren ve toplu taşıma yolcularıyla çalışanlarının maske takmasını yasal zorunluluk haline getirmeye karşı.

Biden, Ekim ayında ABD’de tüm eyaletler arası taşımacılıkta maske zorunluluğu getireceğini açıklamıştı.

Havayolu şirketlerini temsil eden grup tarafından yazılan mektupta Biden’dan kuralların tüm toplu taşıma araçları için geçerli olması ve 2 yaşın üstündeki tüm yolculara istisnasız maske zorunluluğu getirilmesi istendi. Gıda, içecek ve tıbbi zorluklar alanındaki kurallar gibi mevcut uygulamaların korunması talep edildi.

Mektupta yasal zorunluluğun personeli kapsayacak şekilde genişletilmemesi çağrısında da bulunuldu.

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