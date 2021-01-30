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Havayollarından İç Uçuşlarda Test Zorunluluğu Kaygısı

30.01.2021 03:24 | Son Güncelleme:
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Havayollarından İç Uçuşlarda Test Zorunluluğu Kaygısı

Havayolu, seyahat ve uzay endüstrilerini temsil eden meslek örgütlerinden oluşan bir koalisyon Başkan Joe Biden’a iç uçuşlarda Corona virüsü testini zorunlu tutmama çağrısı yaptı.

Havayolu, seyahat ve uzay endüstrilerini temsil eden meslek örgütlerinden oluşan bir koalisyon Başkan Joe Biden’a iç uçuşlarda Corona virüsü testini zorunlu tutmama çağrısı yaptı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı, Birliği, Amerika için Havayolları, ABD Seyahat Birliği, Havacılık ve Uzay Endüstrileri Birliği, havacılık sendikaları ve diğer gruplar Beyaz Saray’a yazdıkları mektupta yurtiçi uçuşlar öncesinde test yaptırılmasını zorunlu kılmanın bir dayanağı olmadığını belirtti ve bunun düşük gelirli, kırsal bölgelerde ve küçük kasabalarda yaşayan Amerikalılar’ın seyahat etmesini orantısız şekilde engelleyeceği kaygılarını iletti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Göç ve Karantina bölümü başkanı Dr. Marty Cetron Salı günü yaptığı açıklamada Biden yönetiminin yurtiçi uçuşlarda da Corona testi zorunluluğu getirilmesini değerlendirdiğini belirtmişti. Cetron bu konuda görüşmelerin sürdüğünü, yolcular için hangi testlerin hangi test noktalarında yapılabileceğinin görüşüldüğünü söylemişti.

CDC Salı günü yaşları 2 ve üzerinde olan tüm uluslararası havayolu yolcularının ABD’ye girebilmeleri için son 3 günde yapılmış negatif Corona virüsü testini göstermesi ya da Corona virüsünden iyileştiğini kanıtlayan belge sunması uygulamasını yürürlüğe koymuştu.

United’dan zorunlu ücretsiz izin uyarısı

Öte yandan United Airlines 14.000 kadar çalışanına zorunlu ücretsiz izne çıkarılabilecekleri uyarısı yaptı.

United, havayollarının çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmesi için yapılan ikinci tur desteğin 1 Nisan’da sona ermesinden sonra ciddi bütçe kısıntısına gidebileceğini açıkladı.

United, havayollarına 15 milyar dolarlık ek mali yardım paketinin Aralık ayında kabul edilmesinin ardından 13.000 çalışanını zorunlu izinden geri çağırmıştı.

United, çalışanlarına yaptığı açıklamada aşılama çalışmalarına rağmen uçuşlarda müşteri talebinin hala az olduğunu belirtti.

Geçen yıl Aralık ayında kabul edilen 15 milyar dolarlık paket 32.000 havayolu çalışanının işlerine geri dönmesini sağlamıştı.

Bundan önce Mart ayındaysa havayollarına maaş desteği ve düşük maliyetli devlet kredisini içeren 50 milyar dolarlık bir paket kabul edilmişti.

75.000 uçuş personelini temsil eden sendikaların liderleriyse, Kongre’ye yazdıkları mektupla maaş destek programına 30 Eylül’e kadar geçerli olacak 15 milyar dolarlık bir uzatma yapılması için acilen harekete geçilmesini istedi. Sendika liderleri Sara Nelson ve Julie Hedrick, bunun olmaması halinde Nisan ayında toplu işten çıkarmaların yaşanacağını söyledi.

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