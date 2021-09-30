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Havayolu şirketi çalışanlarından maaş eylemi: 19 aydır maaş alamıyorum

30.09.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da faaliyet gösteren bir havayolu şirketi çalışanları, yaklaşık 20 aydır maaş alamadıklarını ileri sürerek eylem yaptı. Eylemin ardından şirket sahibi ile görüşen çalışanlar, bir aylık mühlet verdi. Eyleme katılan bir kabin görevlisi, "5.5 yıldır çalışıyorum ve 19 aydır maaş alamadım, maaşı alamazsak bile bir açıklamayı hak ediyoruz” dedi.

Havayolu şirketi çalışanlarından maaş eylemi: 19 aydır maaş alamıyorum

İstanbul’da faaliyet gösteren bir havayolu şirketinin pilot, hostes ve teknik ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 çalışan paralarını alamadıkları için eylem yaptı. Toplanan çalışanlar Atatürk Havalimanı’ndaki şirketin önüne kadar yürüyüş yaptı. Daha sonra çalışanlardan bir heyet şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cankurt Bagana ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede çalışanlardan 15 gün veya 1 aylık mühlet istendiği ve firmanın satılması halinde çalışanların maaş ve kıdem tazminatının ödeneceği belirtildi.

Firmanın bahçesinde toplanan 100 çalışan ıslık çalarak firmayı protesto etti. İstanbul’a gelemeyen firmanın diğer çalışanları ise Antalya’da bir araya gelerek destek verdi.

"20 AYDAN BERİ BİZİMLE İRTİBATA GEÇİLMEDİ"

Eyleme katılan Yardımcı Pilot Nurettin Taçan, “Şirketimizin 20 aydan beri hiçbir şekilde bizimle irtibata geçmemiş olması, 20 aydan beri tek bir satır açıklama yapmaması ve tek bir kuruş ödememesi, kısa çalışma ödeneğinin bitmesine rağmen hiçbir ödeneği vermemesi, bizi bu bilinmezlik bu duruma getirmiştir. Yetkililerle çok görüşmeye çalıştık, çok telefonla ulaşmaya çalıştık. Fakat aldığımız cevap şirketin bugün veya yarın satıldığı, satılacağı, paranın yatırılacağı ve geleceği defalarca söylenen ve sözünün etkisi olmayan cümlelerdir” diye konuştu.

"19 AYDIR MAĞDUR EDİLİYORUZ"

Söylenecek sözlere inancının kalmadığını söyleyen Kabin görevlisi Tuğçe, “Biz yaklaşık 19 aydır mağdur ediliyoruz. 2020’nin başında biraz da pandemiyi bahane edip, bizim maaşlarımızı iki ay eksik yatırdılar. Sonra kısa çalışma ödeneği aldık. Kısa çalışma ödeneği bittiği zaman ise bize bir mesaj geldi. Kısa çalışma ödeneği gibi bir maaş alacaksınız diye. Fakat kısa çalışma ödeneğinden üç ay geçmesine rağmen maaş yatmadı, olumlu ya da olumsuz bir geri bildirim olmadı. Şirketin satılma muhabbeti bu 15’inci falan, inancımız da kalmadı. 5.5 yıldır çalışıyorum ve 19 aydır maaş alamadım, maaşı alamazsak bile bir açıklamayı hak ediyoruz” şeklinde konuştu.

"ALACAKLARIMIZIN ÜSTÜNE YATILDI"

Daha sonra konuşan ve pandemi öncesi haklarını istediklerini anlatan Hayrettin Adal, “30 senedir airlans sisteminde çalışıyorum, bugüne kadar çalışanların nafakasına göz diken hiçbir müessese hiçbir teşkilat ayakta kalmamıştır. Pandemi ülkemizde ilan edilmeden önce bizler dünyanın her yerinde operasyon yapıyorduk. Pandemi ilan edilmeden önce alacaklarımız var. Bunun üstüne yatıldı. Bunun tarifi yok. Terin hakkı kurumadan emeğin hakkı, verilmesi lazım. Pandemi öncesi haklarımızı istiyoruz” diye anlattı.

ALACAKLAR SATIŞA BAĞLI

Firmanın yönetim kurulu başkanı ile yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan pilot Selhan Gürler, “Satışla ilgili yol kat edildiğini, bu satışın gerçekleşmesi halinde bizim alacaklarımızın ki, ön şart olarak bunun da ileri sürüldüğünü bahsetti. Personel maaşları ve artı kıdem tazminatları ödenmek kaydıyla, birinci madde olarak bunu söylüyorum dedi. Satışın gerçekleşmesiyle beraber bu hakkınızı alacaksınız dedi. Kendisinin mali olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve dolayısıyla maddi konuların bu satışa bağlı olduğunu söyledi. Kendisi bizden 15 gün ila maksimum 1 ay bir süre rica ettiler” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. (İHA)

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