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Havayolu şirketleri yolcu bilgilerini Yunan polisiyle paylaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

Havayolu şirketleri yolcu bilgilerini Yunan polisiyle paylaşacak

ATİNA (AA) - Yunanistan'a uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin, terörle mücadele kapsamında yolcu bilgilerini Yunan polisiyle paylaşmasını zorunlu kılan yasa tasarısı meclise sunuldu.

AA muhabirinin Kamu Güvenliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Avrupa Birliği yönergelerine uyum kapsamında hazırlanan yasa tasarısı ilgili komisyonda görüşülmeye başlandı.

Tasarının 10 gün içerisinde meclise gelerek yasalaşması bekleniyor.

Tasarıya göre, havayolu şirketleri, yolcuların isim kaydı (PNR), adres, seyahat tarihçesi ve bagajlarına ilişkin verileri Yunan polisine (ELAS) vermekle yükümlü olacak.

Bu uygulamayı yerine getirmeyen şirketlere ise uçuş başına 5 ile 30 bin avro arasında ceza kesilebilecek.

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