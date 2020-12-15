HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Havayolu şirketlerinde sağlık pasaportu hazırlığı

Havayolu şirketlerinde sağlık pasaportu hazırlığı

15.12.2020 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Havayolu şirketlerinde sağlık pasaportu hazırlığı

United Airlines, JetBlue, Lufthansa gibi büyük hava yolu şirketleri, COVID-19 test sonuçlarının kontrol edilmesi için CommonPass adlı sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planlıyor.

Dünyaca ünlü bazı havayolu firmalarının yolcuların Kovid-19 test sonuçlarını doğrulamak için sağlık pasaportu uygulamasını devreye sokmayı planladığı bildirildi.

New York Times'ın haberine göre, aralarında ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines ve JetBlue ile Alman Lufthansa grubunun bulunduğu şirketler, yolcuların Kovid-19 test sonuçlarının kontrol edilmesi için CommonPass adlı sağlık pasaportu uygulamasını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Hava yolu şirketleri, yolcuların Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu doğrulayarak uçuş onay kodu sağlayan uygulamayı kullanmayı planlıyor. Uygulamanın yerel uçuş kuralları hakkında bilgilendirme yapması da tahmin ediliyor.

AŞI KİMLİKLERİ DE YER ALACAK

Merkezi Cenevre'de bulunan kar amacı gütmeyen kuruluş Commons Project Foundation'ın yöneticisi Dr. Brad Perkins, bu tarz uygulamaların salgının kontrol edilmesindeki yeni normal tedbirleri arasında olacağını kaydetti.

CommonPass gibi sağlık pasaportu uygulamalarında elektronik aşı kimliklerinin de yer alacağı ve yolculukların yanı sıra spor salonları, eğitim kurumları ve alışveriş merkezlerine girişte de bu uygulamanın kullanılabileceği kaydediliyor.

United Airlines, ekimde, Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan New Jersey'deki Newark Liberty Havalimanı'na uçuşta CommonPass'ı test etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruzZarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz
12 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!12 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Alman CureVac: Covid-19 aşısında son aşamaya geçildi

Alman CureVac: Covid-19 aşısında son aşamaya geçildi

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

1992'den sonra yeniden faaliyete geçti

Joe Biden'ın ABD başkanlığı resmi olarak onaylandı

Joe Biden'ın ABD başkanlığı resmi olarak onaylandı

Hollanda beş hafta kapanacak

Avrupa ülkesi beş hafta kapanacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.