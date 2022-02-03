HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Havayolu Şirketlerinden ''Covid Testleri Kalksın'' Talebi

Havayolu Şirketlerinden ''Covid Testleri Kalksın'' Talebi

03.02.2022 03:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın önde gelen havayolu şirketleri, iş ve seyahat grupları Beyaz Saray’a ABD’ye gidecek aşılı uluslararası yolculara uçuşlardan önce Covid-19 test zorunluluğunu kaldırma çağrısı yaptı

Havayolu Şirketlerinden ''Covid Testleri Kalksın'' Talebi

Amerika’nın önde gelen havayolu şirketleri, iş ve seyahat grupları Beyaz Saray’a ABD’ye gidecek aşılı uluslararası yolculara uçuşlardan önce Covid-19 test zorunluluğunu kaldırma çağrısı yaptı.

Airlines for America, ABD Ticaret Odası, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Havacılık ve Uzay Sanayileri Birliği’nin aralarında olduğu bir dizi kuruluş Beyaz Saray’ın Corona virüsüyle mücadele koordinatörü Jeff Zients’e bir mektup gönderdi.

Mektupta havayolu yolcularıyla yapılan anketlerin uçuş öncesi testlerin uluslararası seyahat kararını engelleyen en önemli faktörlerden olduğunu gösterdiği belirtildi, ‘‘İnsanlar ABD’ye dönememe riskini almaya istekli değil’’ ifadeleri kullanıldı.

Delta, United Airlines ve diğer havayolu şirketlerini temsil eden American Airlines grubu geçen haftadan itibaren uluslararası hava yolculuğunun yüzde 38 azaldığını bildirdi.

Biden yönetimi Aralık ayında ABD’ye giden uluslararası yolcuların seyahatten bir gün önce alınmış negatif Covid-19 testini göstermelerini zorunlu kılmıştı.

Daha önce aşılı uluslararası yolculardan uçuştan üç gün öncesine kadar negatif test isteniyordu.

Beyaz Saray ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) daha önce iç uçuşlara da test zorunluluğu getirmeyi değerlendirmiş ancak uygulamaya koymamıştı.

Mektupta ABD’de 74 milyondan fazla kişinin Covid-19’a yakalandığı, bunun da nüfusun en az yüzde 22’sine denk geldiği belirtildi ve ‘‘Covid ABD’de yayılmaya devam ediyor. Virüsün hava seyahatiyle taşınmasını önleme çabalarının bu gerçeği değiştirmesi mümkün değil’’ denildi.

Mektupta yeni, tehlikeli varyantların ortaya çıkması durumunda uçuş öncesi test uygulamasının yeniden getirilebileceği belirtildi.

Mektupta Avrupa Birliği’nin üye ülkelere Avrupa içinde Covid seyahat yasaklarını kaldırmalarını önerdiği belirtildi. İngiltere aşılı uluslararası yolculara uçuş öncesi test uygulamasını 11 Şubat’tan itibaren kaldıracak.

Mektupta ‘‘Seyahat ve havacılık sektörünün toparlanması hükümet mevcut koşullarla meşru gösterilemeyecek seyahat kısıtlamalarını kaldırmak için adım atılmadıkça mümkün olmayacak’’ denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş gelişmeyi Bakan Koca duyurdu: Haftaya başlıyorFlaş gelişmeyi Bakan Koca duyurdu: Haftaya başlıyor
Bilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildiBilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildi
Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.