Havayolu Şirketlerinden ''Covid Testleri Kalksın'' Talebi

Amerika’nın önde gelen havayolu şirketleri, iş ve seyahat grupları Beyaz Saray’a ABD’ye gidecek aşılı uluslararası yolculara uçuşlardan önce Covid-19 test zorunluluğunu kaldırma çağrısı yaptı.

Airlines for America, ABD Ticaret Odası, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Havacılık ve Uzay Sanayileri Birliği’nin aralarında olduğu bir dizi kuruluş Beyaz Saray’ın Corona virüsüyle mücadele koordinatörü Jeff Zients’e bir mektup gönderdi.

Mektupta havayolu yolcularıyla yapılan anketlerin uçuş öncesi testlerin uluslararası seyahat kararını engelleyen en önemli faktörlerden olduğunu gösterdiği belirtildi, ‘‘İnsanlar ABD’ye dönememe riskini almaya istekli değil’’ ifadeleri kullanıldı.

Delta, United Airlines ve diğer havayolu şirketlerini temsil eden American Airlines grubu geçen haftadan itibaren uluslararası hava yolculuğunun yüzde 38 azaldığını bildirdi.

Biden yönetimi Aralık ayında ABD’ye giden uluslararası yolcuların seyahatten bir gün önce alınmış negatif Covid-19 testini göstermelerini zorunlu kılmıştı.

Daha önce aşılı uluslararası yolculardan uçuştan üç gün öncesine kadar negatif test isteniyordu.

Beyaz Saray ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) daha önce iç uçuşlara da test zorunluluğu getirmeyi değerlendirmiş ancak uygulamaya koymamıştı.

Mektupta ABD’de 74 milyondan fazla kişinin Covid-19’a yakalandığı, bunun da nüfusun en az yüzde 22’sine denk geldiği belirtildi ve ‘‘Covid ABD’de yayılmaya devam ediyor. Virüsün hava seyahatiyle taşınmasını önleme çabalarının bu gerçeği değiştirmesi mümkün değil’’ denildi.

Mektupta yeni, tehlikeli varyantların ortaya çıkması durumunda uçuş öncesi test uygulamasının yeniden getirilebileceği belirtildi.

Mektupta Avrupa Birliği’nin üye ülkelere Avrupa içinde Covid seyahat yasaklarını kaldırmalarını önerdiği belirtildi. İngiltere aşılı uluslararası yolculara uçuş öncesi test uygulamasını 11 Şubat’tan itibaren kaldıracak.

Mektupta ‘‘Seyahat ve havacılık sektörünün toparlanması hükümet mevcut koşullarla meşru gösterilemeyecek seyahat kısıtlamalarını kaldırmak için adım atılmadıkça mümkün olmayacak’’ denildi.

