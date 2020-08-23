Havayolu Şirketlerinden Salgına Karşı Yeni Önlemler

Amerikan havayolu şirketleri, halkı yeniden uçakla yolculuk etmeye yönlendirme çabasıyla, yolcuları Corona virüsünden korumayı amaçlayan yeni önlemler alıyor. Bu adım, tam da havayollarının yolcu sayısı yeniden düşmeye başladığı günlerde atıldı. Aralarında Delta’nın da olduğu bazı havayolu şirketleri, yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar zarara uğradı. Birçok şirket de işten çıkarmaları azaltmak için emeklilik yılı dolanları Ekim ayında emekli olmaya teşvik ediyor.

Havayolları yetkilileri aylardır, yeniden uçakla yolculuk etmeye çekinenleri güvende oldukları ve Corona virüsüne maruz kalmayacakları konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ancak Amerika’daki vaka sayısı 5 milyon 400 bini, can kaybı da 170 bini geçerken, birçok kişi uçağa binme konusunda ikna olmuyor.

Delta Havayolları uçuş görevlisi Jason Bounds 23 yıllık kariyerinde böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söylüyor: “SARS’ı, kuş gribini ve her türlü gribi gördüm. 11 Eylül’ü de gördüm. Ama bu 11 Eylül’den bile kötü. Diğer pilot ve uçuş görevlileriyle de konuşursanız aynı yanıtı alırsınız.”