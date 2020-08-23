Havayolu Şirketlerinden Salgına Karşı Yeni Önlemler

Amerikan havayolu şirketleri, halkı yeniden uçakla yolculuk etmeye yönlendirme çabasıyla, yolcuları Corona virüsünden korumayı amaçlayan yeni önlemler alıyor. Bu adım, tam da havayollarının yolcu sayısı yeniden düşmeye başladığı günlerde atıldı. Aralarında Delta’nın da olduğu bazı havayolu şirketleri, yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar zarara uğradı. Birçok şirket de işten çıkarmaları azaltmak için emeklilik yılı dolanları Ekim ayında emekli olmaya teşvik ediyor.
Havayolları yetkilileri aylardır, yeniden uçakla yolculuk etmeye çekinenleri güvende oldukları ve Corona virüsüne maruz kalmayacakları konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ancak Amerika’daki vaka sayısı 5 milyon 400 bini, can kaybı da 170 bini geçerken, birçok kişi uçağa binme konusunda ikna olmuyor.
Delta Havayolları uçuş görevlisi Jason Bounds 23 yıllık kariyerinde böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söylüyor: “SARS’ı, kuş gribini ve her türlü gribi gördüm. 11 Eylül’ü de gördüm. Ama bu 11 Eylül’den bile kötü. Diğer pilot ve uçuş görevlileriyle de konuşursanız aynı yanıtı alırsınız.”
Uzmanlar hava yoluyla seyahatin birkaç ay devam eden azalmanın ardından beklendiği şekilde yeniden artmadığına dikkat çekiyor.
Amerika’da hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Nisan ayından bu yana ilk kez geçen hafta yeniden düştü. Yetkililere göre bunun nedeni, Corona virüsü vaka sayısındaki artış.
Delta Washington müdürü Elizabeth Dickinson, “Ne kadar uzun sürerse sürsün, temizlik işlemlerini baştan sona yapacak ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlayacağız. Bunu, uçuşlarımızın kalkış saatinde gecikme olmasını bile göze alarak yapacağız” diyor.
Delta, sağlık gerekçesiyle maske takamayanlara, uçağa alınmadan önce yeni sağlık kontrolu uygulama kararı aldı.
Elizabeth Dickinson, “Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın, kendilerini güvende hissetmelerini, temiz ve dezenfekte edilmiş bir havaalanında bulunmalarını sağlamak için her türlü önlemi aldığımızı bilmelerini istiyoruz” şeklinde konuşuyor.
United Airlines da uçağa biniş ve inişlerde havalandırma sistemlerindeki filtreleri daha güçlü çalıştıracağını açıkladı. Bu, havayı restoran ve marketlerdekinden daha da temiz hale getirecek.
Yolcular arasında uçakta daha fazla mesafe koyabilmek için de Delta, Southwest ve Jet Blue, her ne kadar sağlık uzmanlarının önerdiği 2 metrelik mesafe koşuluna uymasa da, bazı koltukları boş bırakma kararı aldı.