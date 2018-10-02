Havelsan Airbus A320 simülatörü yapıyor

Tolga Özbek / İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Havelsan, sivil pazarda da büyümek üzere düğmeye bastı.

Havelsan, Türk Hava Yolları'na teslim ettiği ve Avrupa havacılık otoritesi EASA'dan onay alan Boeing 737-800 simülatöründen sonra, Airbus A320 serisi için de çalışmalara başladı.

Airbus A320 serisinin yeni modelleri "NEO" ve "CEO" serileri için simülatör yapmak üzere THY ile görüşmelere başlayan Havelsan, iki seri için de simülatör yapacak.

Uçak üreticileri, her yıl üretilen belirli sayıda uçak için simülatör üretim izni veriyor. Faaliyet gösteren şirket sayısının 5-6 dolayında olduğu pazarda, yılda ortalama 100 adet simülatör satılıyor ve pazarın toplam büyüklüğü de 1 milyar doları buluyor.

Havelsan bu pazardan pay alabilmek için ciddi çalışmalar yapıyor. Boeing 737 başta olmak üzere yolcu uçağı tiplerindeki simülatör çalışmaları konusunda yurtdışındaki havayollarına, eğitim merkezlerine teklif veriyor.

Sivil sektör Havelsan için yeni. Ancak askeri pazardan gelen deneyim bu piyasaya yansıtılıyor. Havelsan, su altından, askeri uçak-helikopter simülatörlerine, hava trafik kontrol merkezinden, yolcu uçaklarına kadar, toplam 100’den fazla simülatör tasarım ve üretimini tamamladı.

