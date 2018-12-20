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Havice'de toplu mezar şoku! Bölge araç geçişine kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2018 08:05 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeybatısındaki Kerkük'e bağlı Havice ilçesi ormanlarında 7 toplu mezar bulundu. Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid konuyla ilgili açıklama yaptı. 'Kurbanların DEAŞ döneminde infaz edildiğini tahmin ediliyoruz' diyen Macid, araştırma için ormanlık alandaki giriş çıkışlara kapattıklarını söyledi.

Toplu mezarların DEAŞ dönemine ait olduğunu düşünen yetkililer, infazı gerçekleştirilenlerin kadın, çocuk ve Irak güvenlik güçlerine ait kişiler olduğunu tahmin ediyor. Yedi ayrı mezara rastladıklarını bildiren yetkililer, mezarlarda insan kafatası ve iskeletlerine rastladıklarını bildirdi.

DEAŞ dönemine ait

Irak'ın kuzeybatısındaki Kerkük'e bağlı Havice ilçesi ormanlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen kurbanların da aralarında olduğu tahmin edilen 7 toplu mezarın bulunduğu belirtildi. Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Havice ormanlarında 7 toplu mezar bulundu.'' dedi.
Ormanlık alanda bulunan toplu mezarlarda kadın, çocuk ve Irak güvenlik güçlerine ait kişilerin olduğunu düşündüklerini belirten Macid, ''Kurbanların DEAŞ döneminde infaz edildiğini tahmin ediyoruz.'' ifadesini kullandı.
Yedi ayrı toplu mezarda insan kafatası ve iskeletlere rastladıklarını aktaran Macid, bölgede güvenlik devriyesi görevinde bulunan ekipler tarafından söz konusu mezarlara rastladıklarını aktardı.
Macid, mezarlarda çok sayıda sivil ve askeri kıyafetler bulunduğunu söyledi. Kerkük yerel hükümeti ile ilgili makamlara bilgi verdiklerini belirten Macid, şöyle devam etti:
''Toplu mezarların bulunduğu ormanlık alanı giriş ve çıkışlara kapattık. Kurbanların kimlik tespiti için ilgili makamlardan inceleme ve araştırma ekiplerinin gelmesi gerekiyor.'' dedi.
Birleşmiş Milletler, Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezarın bulunduğunu duyurmuştu.
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toplu mezar ırak Kerkük

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