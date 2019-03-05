Havlama sesinden rahatsız olduğu köpeği başından vurdu

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi cebinden çıkardığı silahla köpeği başından vurdu. Ağır yaralanan köpek tedavi altına alındı. Olay saat 19:30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mor Menekşe Sokak üzerinde yürüyen bir kişi köpeğin havlama sesinden rahatsız olduğu için cebinden çıkardığı silahla köpeğin başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Köpeği kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar durumu mahallede bulunan bir hayvan kliniğine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Veteriner Hekim Eren Aydın Çilingir olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından köpeği kliniğe götürdü.

Veteriner Hekim Çilingir, "Akşam saatlerinde bir arkadaşımızın minik dostumuzun silahla vurulduğunu söylemesi üzerine, klinikteki çalışma arkadaşlarıyla minik dostumuzu almaya gittik. İlk olarak kafa tasında kanama olduğunu gördük. Yara bakım ve kanama durdurucu ilaçlarını yaptık. Daha sonra kanaması durup, durumu stabil olduktan sonra kafatası röntgeni çektik. Kafa tasında herhangi bir kurşuna rastlamadık. Şu an genel durumu kritik hayati risk devam ediyor. Çok fazla kan kaybetmiş. Gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi.

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