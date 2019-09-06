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Havlamasına kızdığı 'Duman'ı tüfekle vuran çocuğa para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, havlamasına kızdığı, komşusunun köpeği 'Duman'ı av tüfeğiyle vurarak, öldüren A.A.Ç.'ye (16) 1035 liralık para cezası kesildi.

Havlamasına kızdığı 'Duman'ı tüfekle vuran çocuğa para cezası

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, havlamasına kızdığı, komşusunun köpeği 'Duman'ı av tüfeğiyle vurarak, öldüren A.A.Ç.'ye (16) 1035 liralık para cezası kesildi.
Olay, 13 Temmuz'da, Manavgat'a bağlı Doğançam Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen A.A.Ç., komşuları Emine Yiğit'in 'Duman' adlı köpeğinin havlamasına sinirlendi. Bahçedeki köpeğe ve Yiğit'e tepki gösteren A.A.Ç., eve giderek, ailesine ait av tüfeğini aldıktan sonra döndü. A.A.Ç., bahçe kapısından 'Duman'a birkaç el ateş etti. Çeşitli yerlerine saçma isabet eden köpek, öldü. Emine Yiğit'in şikayeti üzerine jandarmanın gözaltına aldığı A.A.Ç., yaşının küçük olması nedeniyle serbest bırakılırken, tüfeğe el koyuldu. Hayvanseverler de olayın takipçisi oldu.
FEZLEKE HAZIRLANDI
Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, Manavgat Kaymakamlığı'na, A.A.Ç.'nin idari ve yargı yönünden cezalandırılması talebinde bulundu. Kaymakamlıkça A.A.Ç. hakkında fezleke hazırlanıp, savcılığa gönderildiği açıklandı. Kaymakamlık tarafından 'Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında A.A.Ç.'ye 1035 liralık idari para cezası kesildiği duyuruldu.
Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Yanık ise A.A.Ç.'ye adli makamlarca da gerekli cezanın verilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

FOTOĞRAFLI

Havlamasına kızdığı 'Duman'ı tüfekle vuran çocuğa para cezasıHavlamasına kızdığı 'Duman'ı tüfekle vuran çocuğa para cezasıHavlamasına kızdığı 'Duman'ı tüfekle vuran çocuğa para cezasıHavlamasına kızdığı 'Duman'ı tüfekle vuran çocuğa para cezası

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