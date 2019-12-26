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  4. ‘Havlayan köpek’ cinayetinde karar değişmedi

‘Havlayan köpek’ cinayetinde karar değişmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde havlayan köpek yüzünden işlendiği iddia edilen cinayet sonucunda Yargıtay’a giden davada sonuç değişmedi.Eskişehir 1.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde havlayan köpek yüzünden işlendiği iddia edilen cinayet sonucunda Yargıtay’a giden davada sonuç değişmedi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık İsa Ilgın, tutuksuz sanıklar Hüseyin Demir ve Şemsettin Akın ile maktul Adem Demir’in yakınları katıldı. Yargıtay’dan gelen davada savunma yapan sanık Ilgın, olay günü kime ateş ettiğini bilmediğini ileri ifade ederek tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsa Ilgın’a verdiği 15 yıl hapis ve 2 sanığın beraat kararı değişmedi.
Olay
Kınık Mahallesi yakınındaki yaylada 26 Kasım 2015’te Adem Demir ile İsa Ilgın, Şemsettin Akın ve Hüseyin Demir arasında "Köpek havlaması" nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan Adem Demir hayatını kaybetmiş, İsa Ilgın ise yaralanmıştı. İsa Ilgın, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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