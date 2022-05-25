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Havlu Günü nedir? Havlu Günü ne zaman, neden kutlanır? Douglas Adams kimdir?

25.05.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havlu Günü, İngiliz yazar Douglas Adams'ı anmak için kutlanmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar; Douglas Adams'ın biyografisi de dahil olmak üzere Havlu Günü nedir? Havlu Günü ne zaman, neden kutlanır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Peki Douglas Adams kimdir? İşte detaylar...

Havlu Günü nedir? Havlu Günü ne zaman, neden kutlanır? Douglas Adams kimdir?

Havlu Günü ve Douglas Adams 25 Mayıs 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Havlu Günü nedir? Havlu Günü ne zaman, neden kutlanır? Douglas Adams kimdir?sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HAVLU GÜNÜ NEDİR?

Havlu Günü, hayranları tarafından belirlenen İngiliz yazar Douglas Adams'ı anmak için kutlanan bir gündür.

HAVLA GÜNÜ NE ZAMAN, NEDEN KUTLANIR?

Her yıl 25 Mayıs'ta kutlanan bu gün; ilk kez 2001 yılında, Adams'ın 11 Mayıs'taki yaşamını yitirmesinden iki hafta sonra yapıldı.

Havlu Günü nedir? Havlu Günü ne zaman, neden kutlanır?

DOUGLAS ADAMS KİMDİR?

Douglas Noel Adams, 11 Mart 1952'de Birleşik Krallık'ın Cambridge kentinde dünyaya geldi.

İngiliz bilimkurgu yazarı Douglas Noel Adams 11 Mayıs 2001'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Barbara kentinde hayatını kaybetmiştir.

Douglas Noel Adams'ın eserleri:

Otostopçunun Galaksi Rehberi dizisinin kitapları:

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1979)
The Restaurant at the End of the Universe (1980)
Life, the Universe, and Everything (1982)
So Long, and Thanks For All the Fish (1984)
Mostly Harmless (1992)
Dirk Gently dizisi:

Dirk Gently's Holistic Detective Agency (1987)
The Long Dark Teatime of the Soul (1988)
Diğer Yayınları:

The Meaning of Liff (1983, John Lloyd ile)
The Hitch Hikers Guide to the Galaxy: The Original Radio Scripts (1985, Geoffrey Perkins ile)
The Utterly Utterly Merry Comic Relief Christmas Book (1986, düzelti Douglas Adams)
"Young Zaphod Plays it Safe"
The Deeper Meaning of Liff (1990, John Lloyd ile; The Meaning of Liff'in genişletilmiş versiyonu)
Last Chance to See (1991, Mark Carwardine ile)
Douglas Adams's Starship Titanic (Douglas Adams'ın aynı adlı bilgisayar oyunundan uyarlanarak Terry Jones tarafından yazıldı)
The Salmon of Doubt (2002), bitirilmemiş roman (11 bölüm).


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