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Havran’da bir mahalle karantinaya alındı

27.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Havran ilçesinde bir mahalle, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir mahalle, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Edinilen bilgiye göre, Havran’ın kırsal Tepeoba Mahallesinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tepeoba Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu öğrenilirken, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 8 Şubat’ta sona ereceği bildirildi. Havran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tepeoba Mahallesi girişinde bariyer kurarak mahallelere giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor.
Halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.

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