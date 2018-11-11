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Havran'da karaca avcılarına ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de polislerin yol kontrolünde durdurduğu aracın bagajında, vurulmuş karaca buldu.

Havran'da karaca avcılarına ceza

Sefer TALAY/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de polislerin yol kontrolünde durdurduğu aracın bagajında, vurulmuş karaca buldu. Araç sürücüsü R.E.'ye 10 bin, beraberindeki M.K. ve B.A.'ya ise 3'er bin TL para cezası kesildi.
Havran ilçesinde polislerin yol kontrolü sırasında 35 N 5541 plakalı araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagajında vurulmuş karaca bulundu. Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine haber verildi. Milli Parklar Şefliği yetkileri, R.E.'ye 10 bin lira, ona yardımcı olan M.K. ve B. A'ya da 3'er bin lira ceza kesti.
Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasoy Tanrısever, koruma altında olan yaban hayvanlarını avlayanlara yüksek cezalar verildiğini hatırlatırken, avcıların bu konuda bilinçli olmalarını istedi. Tanrısever, usulsüz avlananlara fırsat verilmediğini de söyledi.

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Havran'da karaca avcılarına cezaHavran'da karaca avcılarına cezaHavran'da karaca avcılarına cezaHavran'da karaca avcılarına ceza

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