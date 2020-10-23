HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Havran’da trafik kazası: 1 ölü

Havran’da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde otomobil, motosiklete çarptı.

Havran’da trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Havran ilçesinde otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale-Balıkesir karayolunda seyreden Y.E. (47) idaresindeki 10 KD 644 plakalı otomobil ile Hamdi Zeybek (78) idaresindeki 10 N 3491 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Zeybek’in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Zeybek’in cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.E. jandarma tarafından gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havran’da trafik kazası: 1 ölü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Yaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındıYaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındı
AÖF'den diploma duyurusu geldi!AÖF'den diploma duyurusu geldi!
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
15 milyon takipçiye ulaşınca seksi pozlar verdi
15 milyon takipçiye ulaşınca seksi pozlar verdi
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Bursa'daki operasyonda 70 yaşındaki uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Yaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındı
Ankara'da 'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
Oğlunun kaza yaptığını duyan anne olay yerinde gözyaşlarına boğuldu
Oğlunu o halde gören anne gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Korkutan tablo
İstanbul'da koronavirüs haritası güncellendi! Korkutan tablo
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı
Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı
İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.