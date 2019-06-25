Havran’daki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi sırtlarında başlayan ve 10 hektar bozuk kızılçam, maki ve zeytinlik alanda örtü yangını şeklinde seyreden orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi sırtlarında Madra Dağı’nda bozuk kızılçam ormanında örtü yangını olarak başlayan orman yangını bölgede etkili olan şiddetli poyraz rüzgarı nedeniyle kısa sürede yayıldı. Yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 25 yangın işçisi 6 teknik personel ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği araç ve ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saat etkili olan yangında 5 hektar bozuk kızılçam ormanında ağaç ve örtü tahribatı meydana gelirken, orman sınırındaki zeytinlik alanlarla birlikte 10 hektar civarında alan zarar gördü. Yangın havadan ve karadan yapılan çalışmalar ile kontrol altına alındı. Ekipler yangının yayılma tehlikesinin önlendiğini, birçok bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını ifade ettiler.



