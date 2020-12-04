Havran’ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı

Balıkesir’in Havran ilçesinde kırsal Kobaklar Mahallesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesinin kırsal Kobaklar Mahallesi’nde bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yaklaşık 750 kişinin yaşadığı Kobaklar Mahallesi’nde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu öğrenilirken, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 06.00’da yürürlüğe girdiği valilik tarafından duyuruldu. Kırsal mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kurulan barikatlar ile kapatıldı.

