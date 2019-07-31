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Havuz duvarından düşen vatandaş ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yüzme havuzunda yüzdükten sonra havuz duvarının üzerine çıkan ve aniden 2 metre yükseklikten sırt üstü sert zemine düşen Selim Lök ağır yaralandı.Olay, bir hafta önce Yavuzeli ilçesine bağlı Nacarın çiftliği olarak bilinen yüzme havuzunda meydana geldi.

Havuz duvarından düşen vatandaş ağır yaralandı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yüzme havuzunda yüzdükten sonra havuz duvarının üzerine çıkan ve aniden 2 metre yükseklikten sırt üstü sert zemine düşen Selim Lök ağır yaralandı.
Olay, bir hafta önce Yavuzeli ilçesine bağlı Nacarın çiftliği olarak bilinen yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, yüzme havuzuna oğlu Ersin Lök ile birlikte giden Selim Lök (45) havuzda yüzdükten sonra havuzun duvarında dinlenirken aniden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metreden sert toprak zemine düştü. Kafasının üzerine düşen Lök ağır yaralandı. Oğlu Ersin Lök’ün ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Selim Lök, Şehitkamil Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 7 gündür yaşam mücadelesi veriyor.
Selim Lök’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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