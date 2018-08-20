Havuz hastalıkları nelerdir? Havuz hastalıklarından korunmak mümkün mü? Havuz hastalıkları tedavisi neler?

Yazın serinlemek için girilen havuzlar, alınan önlemlere rağmen bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon açısından riskler taşıyor. Havuz enfeksiyonlarının çoğu zaman güneş çarpması ya da beslenmeye bağlı ishal ve halsizlik şikayetiyle karıştırıldığına dikkat çeken uzmanlar, havuz suyunun yutulmamasını ve mutlaka bone kullanılmasını öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakup Hakan Başaran, yaz aylarında serinlemek için girilen havuzlarda alınan önlemlere rağmen pek çok hastalık riski olduğunu söyledi.

BULAŞICI HASTALIKLAR İÇİN UYGUN ORTAM SAĞLIYOR



“Günümüzde hijyenik koşulların bir hayli düzelmesine, farkındalığın artmış olmasına rağmen belki de sadece gözle gördüğümüz; bulanıklık ve yosunlanma gibi kriterlere odaklanıyoruz” diyen Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, “Çoğu hijyenik havuz halk sağlığı laboratuvarları tarafından belli başlı mikroorganizmaların varlığı, pH ve klor seviyeleri açısından denetleniyor. Ancak hastalık riski her zaman var. Güneş çarpmaları, yanıklar, boğulma riski bir yana, kişiden kişiye ve çevreden kişiye bulaşıcı hastalıkların yayılımı için en uygun aracılardan birisi de kontamine sular” uyarısında bulundu.