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Havuz hastalıkları nelerdir? Havuz hastalıklarından korunmak mümkün mü? Havuz hastalıkları tedavisi neler?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2018 15:29 | Son Güncelleme

Uzmanlar havuz hastalıkları konusunda uyarıyor: Havuz pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor! Havuz hastalıkları hakkında bilgi veren uzmanlar, havuz hastalıklarından korunmak için ne yapılması gerektiği ile ilgili önerilerde bulunuyor. Havuza girdiğinizi mutlaka doktorunuza söyleyin diyen uzmanlar havuz hastalıklarından korunma konusunda doktora danışılması gerektiğini söylüyor ve havuz hastalıkları nelerdir sorusunu cevaplıyor. İşte havuz hastalıkları ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Havuz hastalıkları nelerdir? Havuz hastalıklarından korunmak mümkün mü? Havuz hastalıkları tedavisi neler?

Yazın serinlemek için girilen havuzlar, alınan önlemlere rağmen bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon açısından riskler taşıyor. Havuz enfeksiyonlarının çoğu zaman güneş çarpması ya da beslenmeye bağlı ishal ve halsizlik şikayetiyle karıştırıldığına dikkat çeken uzmanlar, havuz suyunun yutulmamasını ve mutlaka bone kullanılmasını öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakup Hakan Başaran, yaz aylarında serinlemek için girilen havuzlarda alınan önlemlere rağmen pek çok hastalık riski olduğunu söyledi.

BULAŞICI HASTALIKLAR İÇİN UYGUN ORTAM SAĞLIYOR

“Günümüzde hijyenik koşulların bir hayli düzelmesine, farkındalığın artmış olmasına rağmen belki de sadece gözle gördüğümüz; bulanıklık ve yosunlanma gibi kriterlere odaklanıyoruz” diyen Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, “Çoğu hijyenik havuz halk sağlığı laboratuvarları tarafından belli başlı mikroorganizmaların varlığı, pH ve klor seviyeleri açısından denetleniyor. Ancak hastalık riski her zaman var. Güneş çarpmaları, yanıklar, boğulma riski bir yana, kişiden kişiye ve çevreden kişiye bulaşıcı hastalıkların yayılımı için en uygun aracılardan birisi de kontamine sular” uyarısında bulundu.

GÜNEŞ ÇARPMASINA BAĞLANAN ŞİKAYETLER HAVUZ KAYNAKLI OLABİLİR

Havuz enfeksiyonlarının çoğunlukla güneş çarpması şikâyetiyle karıştırıldığını belirten Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, “Havuza girdiğimiz günün akşamı veya ertesi günü, güneş çarpması olarak geçiştirdiğimiz, yediğimiz besinlere bağladığımız ishal ve halsizlik şikâyetlerimizi çoğumuz geçiştirmişizdir. Ancak ABD’de yapılan bir araştırma ne kadar düzenli kontrol edilirse edilsin, klorlamaya rağmen cryptosporidium parvum parazitinin ortamda varlığını sürdürebildiğini gösteriyor. Bu mikroorganizma ile oluşan ishallerin ise yüzme havuzu kullanımı sonrası en sık görülen enterit türü olduğu açıklanıyor. Klinik olarak sulu dışkılama, karın ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, ateş, iştahsızlık ve kusma belirtileri ile seyrediyor” diye konuştu.

HAVUZ SUYUNUN YUTULMASI, CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

Tek tehlike bu olmadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, “Havuz suyunun yutulması ile oluşabilecek başka hastalıklar da mevcut. Örneğin çok düşük miktarda, 100 tane bakterinin bile yutulması sonrası ortaya çıkabilecek kanlı ishal etkeni şigella, bir diğer meşhur bakteri olan koli basili ve kontamine sularla bulaşan Hepatit A virüsü diğer önde gelen ajanlardır” uyarısında bulundu.

BONE KULLANILMASI, BİTLENMELERE YOL AÇABİLİR

Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, sözlerini şöyle tamamladı: “Sadece bakteriler de değil. Özellikle uzun saçlı insanların, bone kullanmadan veya saçlarını toplamadan yüzmelerinin, yeni moda olan doğal havuzlarda bulunabilecek “sirke”leri nasıl saçlarına toplayabileceği ve bitlenebileceği araştırmalara konu olmuş.

DOKTORUNUZA, HAVUZA GİRDİĞİNİZİ MUTLAKA SÖYLEYİN

Ortak ıslak zeminin ciddi bir halk sağlığı problemi olabilecek mantar enfeksiyonlarını davet ettiğini saymıyorum bile. Her mevsimin kendine göre hastalıkları var. Herhangi bir hastalıkta; özellikle yaz ishalleri, alerjiler, cilt mantarı gibi şikâyetlerle doktora gittiğimizde, doğru teşhis için önemli bir bilgi olan yüzme havuzu kullanımı bilgisini hekimimize mutlaka vermemiz gerekir.”

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