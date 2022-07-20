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Havuz ve deniz keyfinizin kabusa dönüşmesini istemiyorsanız... Yazın sık görülen bu hastalıklara dikkat!

20.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulak ve burun hastalıkları yazın sık görülüyor. Bu duruma dikkat çeken Op. Dr. Hüsamettin Olgun, havuz ve denizlerden alınan mikroplu suyun, dış kulak yolunda hızla yayılarak ve zarı da etkileyerek şiddetli ağrı, tıkanıklık ve işitme kaybına yol açtığını belirtti. Olgun, "dış kulak yolu orta kulak iltihabı oluştuğunda ilerlemeden acilen bir KBB uzmanına başvurulmalı” diyerek de vatandaşların havuz ve deniz keyfinin kabusa dönüşmemesi için birtakım uyarılarda bulundu.

Havuz ve deniz keyfinizin kabusa dönüşmesini istemiyorsanız... Yazın sık görülen bu hastalıklara dikkat!

Yazın sık görülen kulak ve burun hastalıklarına dikkat çeken Op. Dr. Hüsamettin Olgun, hastaların özellikle şiddetli kulak ağrısı, kulakta şişlik ve akıntı, kulak çınlaması, işitme kaybı, baş dönmesi gibi şikâyetlerle doktora müracaat ettiğini söyledi.

"MENENJİT VE ANSEFALİTE YOL AÇABİLİR"

Havuz ve denizlerden alınan mikroplu suyun, dış kulak yolunda hızla yayılarak ve zarı da etkileyerek şiddetli ağrı, tıkanıklık ve işitme kaybına yol açtığını belirten KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, "İltihaplı durum, ilerlemesi halinde kulak zarını delerek orta ve iç kulağa, hatta beyne ulaşıp; menenjit ve ansefalite yol açabilir.

KULAK ZARINDA DELİK OLAN HASTALAR...

Daha önceden kulak zarında delik olan hastalar için bu durum daha da önemli, çünkü mikroplu su direkt olarak orta kulağa, iç kulağa, kulak sinirine ve beyne ulaşabilir. Dikkat edilmemesi ve önlem alınmaması durumunda iltihap ilerleyebilir ve müzminleşebilir. Kalıcı sağırlıkla da sonuçlanabilir” dedi.

kulak

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UYARILARI PEŞ PEŞE GELDİ

Orta kulak basınç travması (dalmaya bağlı), allerjik rinit, sinüzitler, hijyenik olmayan gıda tüketimine bağlı boğaz ve yemek borusu, mide ve barsak enfeksiyonları da yaz döneminde artış göstermekte olduğunu ifade eden Olgun, “Temiz olduğundan emin olmadığımız yerlerde havuz ve denize girmemeliyiz. Klorla dezenfekte edilen havuza girmemeliyiz. Hijyenik olmayan gidaları tüketmemeliyiz. Aşırı güneşte fazla kalmamalıyız. Dengeli beslenmeli ve bol sıvı tüketmeliyiz. Spor yapmalı ve uykumuza dikkat etmeliyiz. Kulaklarımızı gelişigüzel cisimlerle karıştırmamalıyız. Dış kulak yolu orta kulak iltihabı oluştuğunda ilerlemeden acilen bir KBB uzmanına başvurulmalı” diye uyardı. (İHA)

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