Havuz ve denizden koronavirüs bulaşır mı?

Denize, havuzlara girilebilecek mi? Virüsün su yoluyla bulaşma riski var mı? Uzmanlar yanıtladı:Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak turizmi canlandırma planları yapıyor. Yaz tatili denince birçok kişinin aklına plajda güneşlenmek, denize girmek veya havuzda yüzmek geliyor. Salgının yaz aylarında da etkisini sürdüreceği düşünülünce, deniz, göl veya havuzda yüzmek tehlike oluşturuyor mu?

Uzmanlara göre, havuzda, gölde veya denizde yüzmek tehlike oluşturmuyor. Ancak havuzun kenarında veya plajda sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulması gerekiyor.

Uzmanlar, havuz, göl veya denizde yüzmek isteyenlerin, sudan çıkınca çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Havlularını yanyana sererek güneşlenmenin virüsün bulaşma riskini artırdığı belirtiliyor. İnsandan insana virüsün bulaşma riski artarken soğuk suda enfeksiyon tehlikesi azalıyor.

Havuz suyu risk taşımıyor

Alman Havuzlar Birliği Genel Müdürü Christian Ochsenbauer, kapalı ve açık yüzme havuzlarında suyun klorlanması nedeniyle endişe etmeye gerek olmadığını dile getiriyor. Ochsenbauer, bu şekilde virüsün etkisini yitirdiğini vurguluyor.