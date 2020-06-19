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Havuz ve denizden koronavirüs bulaşır mı?

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Deniz ve havuzdan koronavirüs bulaşır mı sorusu tatile çıkmayı planlayan kişiler için oldukça önem taşıyor. Bunaltıcı havalarda tatile çıkarak deniz ve havuza girmek isteyen kişiler koronavirüs bulaşır mı diye düşünmeden edemiyor. Havuza göre denizin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlarsa konu ile ilgili detaylı açıklama yaptı. Deniz ve havuzda koronavirüs riskine karşı sosyal mesafe ve maske kurallarının unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. İşte detaylar...

Havuz ve denizden koronavirüs bulaşır mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evlerinde olanlar, havaların ısınmasıyla tatil beldelerine akın etti. Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu, koronavirüsün sudan bulaşma ihtimalinin düşün olduğunu söyleyerek, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu, normalleşme sürecinde havalarında ısınmasıyla tatile giden insanların tereddüt ettiği, ‘havuza ve denize girmek koronavirüsü için risk oluşturur mu?’ sorusuna yönelik bilgi verdi.

ODA SICAKLIĞINDAKİ SUDA 12 SAAT YAŞIYOR

Koronavirüsün deniz veya havuz suyundan bulaştığına dair herhangi bir bulgu olmadığını söyleyen Prof Dr. Köşgeroğlu, “Koronavirüsün, oda sıcaklığındaki bir suyun içinde on iki saate kadar yaşadığı, kanalizasyon aracılığı ile deniz, nehir ve göllere taşınabildiği biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) internet sitesinde, virüsün havuz, spa, hamam gibi ortamlardan bulaştığına dair herhangi bir kanıt olmadığı belirtilmişti” dedi.

“DENİZDEKİ YOĞUN TUZ VİRÜSÜ ETKİSİZ KILABİLİR”

Koronavirüsün sudan bulaşma olasılığının çok düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Köşgeroğlu, “Benzer şekilde İspanya'da Bilimsel Araştırmalar Üst Konseyi (CSIC), denizde çözülme olması ve yoğun tuz bulunmasının virüsü etkisiz kılabileceğine yönelik açıklamaları, İngiltere'de ise Havuz Suyu Değerlendirme ve Danışma Grubu’nun (PWTAG), salgın sırasında yüzmenin genel olarak güvenli olduğunu belirtmesi, virüsün su ile bulaşmasında risk yokmuş şeklinde yorumlanabilir. Bu bilgiler belki de bizim geçmişte olduğu gibi özgürce deniz ve havuz suyundan yararlanabilme isteğimizi canlı tuttuğu için, kendimizi bu konuda iyi ve mutlu hissedebiliriz. Virüsün deniz veya havuzdan bulaştığını gösteren kesin bir bilgi yok. Mevcut bilgilerin kanıt temelli bilgiler olmadığını, virüsün sudan bulaşma olasılığının çok düşük olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

“SOSYAL MESAFEYİ MUTLAKA KORUMALIYIZ”

Bu yaz yine de rahat şekilde havuza ve denize girmemek gerektiğini aktaran Prof. Dr. Köşgeroğlu, “En önemli kural, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımına ve hijyene sıkı sıkı uyulmasıdır. Virüs havuz içinde klordan etkilenebilir ya da deniz suyunun tuzuyla pasif olabilir. Ancak saydığımız üç korunma yöntemi ihmal edildiğinde bulaşma kaçınılmaz olacaktır. Maalesef virüsün boyut değiştirme potansiyeline sahip olduğu apaçık ortada. Koronavirüsün bulaştığı fakat bazı kişilerde hastalığın yaygın semptomları ortaya çıkmadığı yani kendisi hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen, kişilerin varlığı yine bulaşma konusunda dikkat etmemiz gereken önemli bir noktadır” ifadelerini kullandı.

“KALABALIK OLMAYAN SAATLERİ TERCİH EDİN”

Bunaltıcı sıcaklarda, kalabalık olmayan saatleri tercih etmeyi öneren Prof. Dr. Köşgeroğlu, “Öncesinde ve sonrasında duş almak koşuluyla kısa süreli havuz ve deniz suyundan yararlanabilirsiniz. Bu süreçte sürenin ve sıklığın önemlidir” dedi. (DHA)


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