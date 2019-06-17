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Havuz ve denize girenlere "kulak hastalığı” uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, temiz olmayan havuz ve deniz sularının özellikle kulaklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekti.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatilcilerin havuz ve deniz keyfi hastanelerde bitebiliyor diyen Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Denizde ve havuzda kulağa kaçan su, kulak tıkanması, kulak ağrısı, kulak akıntısı, kulak kaşıntısı, işitme azlığı, uğultu, çınlama, kulak çeperinde kızarıklık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dezenfekte olmayan havuz suyu ve temiz olmayan deniz suları gibi bakteri oluşumuna zemin hazırlayan kirli suların yol açtığı enfeksiyonlardan korunmak için mutlaka önlemler alınmalıdır” dedi.

Önlemlerinizi alın
Opr. Dr. Yusuf Şentürk, şu bilgileri verdi:
“Yüzmek için temiz havuz ve resmi makamlar tarafından temiz olarak ilan edilen yerlerde deniz tercih edilebilir, ancak havuz suyundaki klor da kulak için hassasiyet oluşturabilir. Kulak kirini çıkartmaya sakın çalışmayın. Kulak ve kulak yolu derisine yönelik müdahalelerden uzak durun. Pamuklu çubuk ya da parmağınızla kulak yolunuzla oynamayın. Kulaklarınızı mümkün olduğu kadar kuru tutmaya çalışın. Başınızı ve kulak kepçelerinizi hareket ettirerek suyun dışarı çıkmasını sağlayın. Yüzme esnasında başlık kullanarak suyun kulaklarınıza kaçmasını engelleyin. Bunun dışında oluşabilecek rahatsızlıklarınızla ilgili mutlaka bir uzman doktora gidin."

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