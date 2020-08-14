Havuza atlarken kafasını taşa vurdu, felç geçirdi! İşte o anlar

Olay, 4 Ağustos günü Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde turistik tesislerden olan Sapadere Kanyonu’nda meydana geldi. Yunus Emre Bozkurt (28), Gaziantep’ten gelen ağabeyi ile vakit geçirmek için kanyona gitti. Buradaki doğal havuza girmek isteyen iki kardeşten Yunus Emre Bozkurt, doğal havuzun kenarında bulunan tahtanın üzerine çıkarak kendisini suya attı.

SUYA BALIKLAMA ATLADI

160-170 santimetre derinliğindeki suya balıklama atlayan Bozkurt, başını dipteki taşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bilincini kaybeden ve hareketsiz kalan Bozkurt, ağabeyi ile çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla boynunda kırık olduğu saplanan Bozkurt’u Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Bozkurt’un, kol ve ayağında kısmi felç olduğu belirlendi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bozkurt’un suya atladığı o an ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastanede tedavisi süren Bozkurt, işletmede ihmal olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetin ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.