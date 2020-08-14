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  4. Havuza atlarken kafasını taşa vurdu, felç geçirdi! İşte o anlar

Havuza atlarken kafasını taşa vurdu, felç geçirdi! İşte o anlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için Sapandere Kanyonu'ndaki doğal havuza atlayan 28 yaşındaki Yunus Emre Bozkurt, kafasını taşa vurdu. Aldığı darbe sonrası başından yaralanan Bozkurt, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bozkurt'un aldığı darbe nedeniyle kısmi felç geçirdiği öğrenildi. İşte cep telefonuna yansıyan anlarda yaşananlar...

Olay, 4 Ağustos günü Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde turistik tesislerden olan Sapadere Kanyonu’nda meydana geldi. Yunus Emre Bozkurt (28), Gaziantep’ten gelen ağabeyi ile vakit geçirmek için kanyona gitti. Buradaki doğal havuza girmek isteyen iki kardeşten Yunus Emre Bozkurt, doğal havuzun kenarında bulunan tahtanın üzerine çıkarak kendisini suya attı.

SUYA BALIKLAMA ATLADI

160-170 santimetre derinliğindeki suya balıklama atlayan Bozkurt, başını dipteki taşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bilincini kaybeden ve hareketsiz kalan Bozkurt, ağabeyi ile çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla boynunda kırık olduğu saplanan Bozkurt’u Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Bozkurt’un, kol ve ayağında kısmi felç olduğu belirlendi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bozkurt’un suya atladığı o an ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastanede tedavisi süren Bozkurt, işletmede ihmal olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetin ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BAŞKA AİLELERİN CANLARI YANMASIN'

Yunus Emre Bozkurt, olayla ilgili ihmalin olduğunu öne sürerek, “Ne ağacın içinde basamak ne başıma değen kayalar, her şeyi kaldırmışlar. Olaydan sonra levhalar asılmış, uyarılar yapılmış. Sorumluların cezasını çekmesini istiyorum. Ben şu an zor durumdayım. Başka ailelerin canları yanmasın diye bu açıklamayı yapıyorum" dedi.
Abla Arzu Doğan ise jandarma ve savcılığa şikayette bulunduklarını ifade etti. Olay yerine gittiklerinde restoranı ve kafeyi kapalı gördüğünü ileri süren Doğan, "Şükürler olsun yaşıyor. Sağ eli ve sol tarafını hissetmiyor. Doktor şimdilik yürümeyeceğini yatalak bir hasta olduğunu söyledi. Sapadere’ye gezmeye yürümeye gidiyor ve felç olarak dönüyor. Biz de bu durumdan şikayetçiyiz. Biz oranın yetkilerinden şikayetçiyiz. Gerekli yerlere müracaat ettik gerekeni yapacağız” diye konuştu.

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