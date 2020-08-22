Havuza, denize girmeden önce bir daha düşünün! Sudaki mikroplar cilt yüzeyinde...

Havuz ve deniz gibi ortak kullanım alanlarında; insanların burun floralarındaki akıntılar, cildindeki bakteriler, idrar ve genital akıntılar gibi tüm bakteri ve mikroplar suya karışır. Bilinenin aksine bu mikroplar tuzlu suda yani denizlerde hemen yok olmaz. Bu sebeple yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz ve havuz suyu kaynaklı enfeksiyonlarda artış yaşanır. İşte yaz aylarında artış gösteren enfeksiyon hastalıkları ve alınabilecek tedbirler…

GÖZ ENFEKSİYONLARI

Sıcak ve nemin etkisiyle göz hastalıklarına yol açan parazit ve mikropların yayılımı hızlanır. Uzmanlar havuzlarda, her ne kadar klor ile dezenfekte edilse de, paraziter enfeksiyon riskinin düşmediğine işaret ediyor. Aynı zamanda klor bazlı kimyasal maddelerin kornea yüzey bozukluklarına ve gözlerde tahrişe neden olduğu da unutulmamalıdır.

SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI

Kirli sularda rotavirüs, hepatit A ve salmonella gibi çeşitli virüs ve bakteriler uzun süre canlılığını koruyabiliyor. Kirli suyun yutulması halinde bu enfeksiyonlar kendini; bulantı, ishal, kusma ve ateş gibi belirtilerle göstermeye başlıyor. Bu enfeksiyonlara yakalanmamak için temizliğinden emin olmadığınız sulara girmeden önce bir kere daha düşünmenizde fayda var.