HABER

Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde evlerinin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.Olay, Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesinde meydana geldi.

Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde evlerinin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak asıllı Abwandoor ailesi, İlmiye Mahallesinde oturan akrabalarını ziyarete geldi. Ailenin 3 yaşındaki çocukları Almuktar Abwandoor, ailesinin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıkarak sitenin havuzuna doğru ilerledi. Minik çocuk havuza düştü. Bir süre sonra Almuktar’un evde olmadığını fark eden aile, çocuklarını bahçelerindeki yüzme havuzunda yüzüstü yatar halde buldu. Havuzdan çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahalesi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan aile hastanede sinir krizleri geçirirken, Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktıSobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı
Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklamaGaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.