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Havuza düşen genci kurtaran ağabeyi ve arkadaşı boğuldu

19.11.2020 21:22 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan sulama havuzuna düşen genci kurtarmak için ağabeyi ve birlikte çalıştıkları arkadaşı havuza atladı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan sulama havuzuna düşen genci kurtarmak için ağabeyi ve birlikte çalıştıkları arkadaşı havuza atladı. Genci havuzdan kurtaran ağabeyi ve arkadaşı suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde bir elma bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışan işçiler yemek molasında bulunduğu sırada Suriye uyruklu M.İ. (17) bahçede bulunan sulama havuzuna düştü. M.İ.’nin yardım çığlığı üzerine bahçede beraber çalıştıkları ağabeyi Ali İshayman (20) ile çalışma arkadaşı Osman Kardaş (30) suya atladı. İshayman ve Kardaş havuzdaki M.İ.’yi sudan çıkartmayı başardı ancak kendileri sudan çıkamayarak boğuldu. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Havuzun suyunun boşaltılmasıyla Ali İshayman ve Osman Kardaş’ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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