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Havuza düşen iki çocuk hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

Sakarya'da evlerinin bahçesindeki havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

Sakarya'da evlerinin bahçesindeki havuza düşen iki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde hayvanların serinlemesi için oluşturulan havuzun yanında oynayan 2 ve 3 yaşlarındaki iki çocuk, yaklaşık 60 santimetre derinliğindeki suya düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, çırpındıklarını gören yakınları tarafından sudan çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocukları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Tedavisi süren iki çocuğun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastanenin önüne gelen iki çocuğun yakınları, sinir krizleri geçirdi.

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