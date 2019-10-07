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Havuza düşüp, boğulma tehlikesi geçiren İrfan kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 16:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bağ evinin bahçesinde, kenarında oyun oynadığı havuza düşen İrfan Güleç (3), boğulma tehlikesi geçirdi.

Havuza düşüp, boğulma tehlikesi geçiren İrfan kurtarılamadı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, bağ evinin bahçesinde, kenarında oyun oynadığı havuza düşen İrfan Güleç (3), boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İrfan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Güleç ailesi, hafta sonunu geçirmek için bağ evlerine gitti. Evin bahçesindeki havuzun kenarında oyun oynayan İrfan Güleç, iddiaya göre, dengesini kaybedip, suya düştü. Ailesinin hemen havuzdan çıkardığı İrfan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen İrfan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İrfan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. İrfan Güleç'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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