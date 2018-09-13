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Havuza girdi 5 parmağını kaybetti! Doktorlar çözüm bulamadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Avustralya'da gayrimenkul danışmanı olarak çalışan Victoria Curthoys'un Tayland'da yaptığı bir tatil, hayatını kökten değiştirdi. Zira genç kadın beş yılda sağ ayağındaki beş parmağını da kaybetti.

Havuza girdi 5 parmağını kaybetti! Doktorlar çözüm bulamadı!

Doktorların uzun süre teşhis koyamadığı hastalığa beş yılın ardından teşhis konabildi.

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Genç kadının Tayland'da yaptığı bir tatilde balık spa'sına girdiği ve burada et yiyen bir çeşit bakteri kaptığı fark edildi.

Parmakları teker teker çürümeye başlayan kadın beş yıl içinde beş ayak parmağından oldu.

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