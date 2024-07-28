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Havuza girenler dikkat! Serinlemek isterken zehirlenebilirsiniz

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
28.07.2024 12:07
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Yaz ayının en çok tercih edilen serinleme yöntemlerinden biri olan havuza girmek, bir anda sizi hastanelik edebilir. Havuza temizlemek amacıyla atılan klor seviyesinin fazla olması zehirlenmenize neden olabilir. Varşova’da bulunan bir yüzme havuzunda klor seviyesinin yüksek olması nedeniyle 20’den fazla kişi zehirlendi.

Havuza girenler dikkat! Serinlemek isterken zehirlenebilirsiniz

Polonya Varşova’da Cuma akşamı bir an da siren sesleri yankılanmaya başladı. Şehirde bulunan bir yüzme havuzunda, normal seviyesinden 10 kat daha fazla klor olması nedeniyle 20’den fazla kişi neredeyse hayatından oluyordu. Durumun sağlık ekibine bildirilmesi zehirlenen kişiler ilk müdahalenin ardından birden fazla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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SUYUN YÜZEYİNDE ÜÇ KAT DAHA FAZLA KLOR BULUNDU

Ekiplerin sahada yaptığı inceleme sonucunda, sadece su yüzeyindeki oranın yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Polonya polisinin yaptığı açıklamaya göre, cumartesi sabahı hala dört çocuğun hastanelerde müşahede altında tutulduğu belirtildi.

polonya

ÇALIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Alınan son bilgilere göre, olay sonrası havuzun üç çalışanı, havuzla doğrudan bağlantılı oldukları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya havuz
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