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Havuza girmemek için konuşan köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

Havuza girmemek için konuşan köpeğin görüntüsü ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü. Sahibi tarafından havuza atlaması istenen köpek, suya girmekten çekinince adeta konuşmaya başlıyor. İşte izleyenlerin içini ısıtan o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
havuz köpek Su konuşma

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