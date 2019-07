Havuzda akıma kapılan çocukları kurtaran esnaf dehşeti anlattı

“Elim ayağım boşaldı, kaldıramadım”

O an can havliyle kendi canını düşünmediğini dile getiren Kaya, “Ortada bir can var. İnsan eli ayağı boşalıyor. 5 yaşındaki çocuk bir insan ağırlığına çıkar mı? O an benim mi elim ayağım boşaldı çocuk mu ağırlaştı. Kolundan, ayağından tuttum kalkmıyor resmen, çocuğu kaldıramıyorum. Böyle bir şey olabilir mi” ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra panolara kilit vurulduğu iddiası

Çocukların parkta oynamalarının en doğal hakları olduğunu ve önlem alınması gerektiğini belirten Kaya, elektrik pano kapaklarının kilitli bile olmadığını, olaydan sonra kilit vurulduğunu iddia etti.

Bir başka mahalle esnafı Sevilay Şahin de, birçok çocuğun havuzda daha önce de oynadığını ancak böyle bir olay yaşanmadığını belirterek, “Havuz devamlı kullanılan bir havuzdu. Çocukların devamlı girdikleri bir havuzdu, ki biz bile su aktığı zaman ayaklarımızı sokup otururduk. Elektrikle alakalı zannedersem uzun zamandır bir bakım yapılmadı. Biz de görmedik son zamanlarda bir şey yapılmadı. Zannedersem bununla alakalı bir sıkıntı oldu ama çocuklara çok üzüldük” dedi.

Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Minik Yağmur Ceylan’ın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Emir Kaan Erdem’in ise müşahede altında tutulduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.