Havuzda akıma kapılan çocukları kurtaran esnaf dehşeti anlattı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan iki çocuğu kurtaran esnaf Mustafa Kaya, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Kaya, "Çocuklar hareketsizdi; ne bir çırpınma var, ne başka bir şey, hareketsizlerdi. Önce küçük oğlan çocuğunu aldım elime, baktım birinin kucağına verecek biri yok. Yere bıraktım. Sonra kız çocuğunu aldım, onu da koydum. Oğlan çocuğu suyun üstündeydi, kız çocuğu suyun dibine inmişti" dedi.

Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Şehit Ramazan Salbaş Parkı’ndaki süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem (5) elektrik akımına kapıldı. Bir mahalle sakininin ‘yardım edin’ çığlıklarına koşan mahalle esnafı Mustafa Kaya, hemen önünde bulunan parka koşarak gitti. Kendi canını düşünmeden hemen çocukları kurtarmak için havuza atlayan Kaya, çocukları havuzdan çıkardı.

“Çocuklar hareketsiz yatıyordu”

Olay anında yaşananları anlatan Mustafa Kaya, çocukların havuzda hareketsiz yattığını ifade ederek, "Bir adam ‘yardım edin’ diye bağırıyordu. Hemen koşarak atladım geldim. Çocuklar hareketsizdi; ne bir çırpınma var, ne başka bir şey, hareketsizlerdi. Atlamadan önce şalter sesi duydum. Elektrik var yok girdim, bereket yokmuş. Önce küçük oğlan çocuğunu aldım elime; baktım birinin kucağına verecek biri yok. Çoluk çocuk vardı hep çevremde. Yere bıraktım. Sonra kız çocuğunu aldım, onu da koydum. Sonra mahalleli geldi. Kızın durumu biraz daha ağırdı. Oğlan çocuğu suyun üstündeydi, kız çocuğu suyun dibine inmişti. O anda mümkünse ikisini aynı anda alırdım ama olmadı” dedi.