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Havuzda boğulma tehlikesi atlatan Rus turist tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi atlatan Rus Olga Desyatova (19) hastanede tedaviye alındı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi atlatan Rus Olga Desyatova (19) hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Türkler Mahallesi'ndeki bir su parkında meydana geldi. Havuzda yüzen Rus Olga Desyatova, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Genç kadının durumunu görenler Desyatova’yı sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Desyatova'yı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Rus turistin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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