Havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede öldü

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde evinin bulunduğu sitedeki yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan kişi, hayatını kaybetti.
Kızılcıklı Mahallesi'nde oturan Ercan Engin (33), dün serinlemek için evinin bulunduğu sitedeki havuza girdi.
Engin'in bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Engin'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.
Yoğun bakıma alınan Ercan Engin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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