HABER

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren yaşlı şahıs öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, havuzda boğulma tehlikesi geçiren 76 yaşındaki şahıs öldü.Olay, Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, havuzda boğulma tehlikesi geçiren 76 yaşındaki şahıs öldü.
Olay, Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirtilen adreste boğulma vakası olduğunun bildirilmesi olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Bahse konu yere intikal eden ekipler yaptığı araştırmada H.E. isimli şahsın havuzda yüz üstü hareketsiz şekilde durduğunu belirledi. Şahıs havuzdan çıkarılarak 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, Şarköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 76 yaşındaki H.E. isimli erkek şahıs hastanede hayatını kaybetti Olay ile ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Edirne'de 2,5 kilo bonzaiye 3 tutuklamaEdirne'de 2,5 kilo bonzaiye 3 tutuklama
Çalıntı araçta 46 kaçak göçmen yakalandıÇalıntı araçta 46 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

Apar topar evlenebilir! Vatandaşlık planı

Apar topar evlenebilir! Vatandaşlık planı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.